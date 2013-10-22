Роспотребнадзор начал инспекцию киевского завода Roshen

Специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину и начали инспекцию на киевском заводе Roshen.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кондитерской корпорации.

"Специалисты Роспотребнадзора уже начали инспекцию на киевском заводе", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинская и российская стороны в ближайшее время определят следующий завод Roshen, куда направятся инспекторы.

Ввоз в Россию кондитерских изделий Roshen запрещен с конца июля, после того как Роспотребнадзор отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству. Киев неоднократно заявлял, что считает претензии необоснованными, и выражал готовность принять на любую из украинских фабрик Roshen проверяющую инспекцию контролирующего органа России.