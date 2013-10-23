У Роспотребнадзора нет замечаний к Roshen после проверки 4-х заводов - Присяжнюк

Комиссия Роспотребнадзора провела проверки на четырех заводах корпорации «Рошен» и по их результатам у нее нет замечаний к производству продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк перед заседанием правительства.

«На сегодняшний день на четырех заводах уже проведены работы. Сегодня еще на двух заводах будут вестись работы. Я думаю, что за сегодня, завтра, послезавтра работа будет завершена, так что мы надеемся, и мы полны оптимизма, что заключение комиссии будет позитивным для наших производителей», - отметил министр.

При этом он выразил надежду, что экспорт украинской продукции вскоре будет разрешен на российский рынок.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

22 октября Роспотребнадзор начал проверку Киевской кондитерской фабрики корпорации Roshen.