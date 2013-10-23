Российских кондитеров заподозрили в "продовольственном шпионаже" на заводах Roshen

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации в понедельник, как и планировалось, приступила к инспектированию украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, причем в составе инспекционной группы присутствуют представители российских кондитерских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Вчера работала инспекционная группа, сегодня она работает», - сказал Присяжнюк

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что в группе присутствуют российские кондитеры. «Я не понимаю, почему в этой группе появились конкуренты – представители кондитерских компаний России. Это инспектирование или продовольственный шпионаж?», - задался вопросом Присяжнюк. В то же время он не уточнил, какие именно российские компании представлены в группе проверки предприятий Roshen.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 октября, Присяжнюк в интервью журналистам перед заседанием Кабинета министров сообщил, что инспекционная группа Роспотребнадзора провела проверки на четырех заводах корпорации Roshen, и, по их результатам, у нее нет замечаний к производству продукции. При этом он выразил надежду, что экспорт украинской продукции вскоре будет разрешен на российский рынок.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

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В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

22 октября Роспотребнадзор начал проверку Киевской кондитерской фабрики корпорации Roshen.