Государственная зерновая корпорация поставила в Китай 800 тыс. тонн зерновых

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) с начала 2013/2014 маркетингового года (июль 2013 г. - июнь 2014 г.) поставила в рамках контракта с Экспортно-импортным банком Китая 800 тыс. тонн зерновых китайскому оператору.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в ходе IV Украинского зернового конгресса.

«Мы уже поставили 800 тыс. тонн (по китайскому контракту - УНИАН). Сейчас под загрузкой стоит еще 100 тыс. тонн», - сказал Присяжнюк.

По его словам, в связи с задержкой уборки кукурузы из-за неблагоприятных погодных условий в сентябре ГПЗКУ вынуждена была несколько скорректировать график поставок. Однако Присяжнюк заверил, что несмотря на это, корпорация до 1 января 2014 года успеет поставить в Китай 2 млн тонн зерновых, как это и оговорено в контракте.

Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация согласно контракту с Эксимбанком Китая должна поставить в 2013/2014 маркетинговом году КНР 4 млн тонн зерновых.

Минагропрод прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых на уровне 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. В прошлом МГ Украина поставила на внешние рынки около 23 млн тонн зерна.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.