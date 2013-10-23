Госзембанк готов выдать первые кредиты аграриям

Государственный земельный банк (Госзембанк) рассматривает заявки на выдачу кредитов на пополнение оборотных средств от 3 аграрных предприятий на сумму около 2 млн грн и срок до 3 лет каждый, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, заявки подали представители малого и среднего бизнеса из Черниговской, Житомирской и Черкасской областей, специализирующиеся на растениеводстве и животноводстве. Потенциальные заемщики работают на рынке более 5 лет.

«Сейчас сотрудники банка изучают документацию кандидатов, согласовывают детали договоров. Двое из заемщиков планируют направить ресурсы на закупку удобрений, один - на приобретение молодняка», - приводятся в сообщении слова главы правления банка Светланы Скосырской. Также, по ее словам, в банк обратился еще один потенциальный заемщик, недавно созданное предприятие в Киевской области, которое планирует организовать сбыт продукции фермерских хозяйств в городах и намерено закупить специально оборудованный транспорт для дальнейшей организации точек продаж молока и молочных продуктов.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября глава Минагропрода Николай Присяжнюк заявил, что Госзембанк может начать работу через 2-3 недели.

По словам главы правления Госзембанка Светланы Скосырской, государственные земли сельскохозяйственного назначения поступят в управление банка в октябре текущего года, и банк планирует начать кредитование аграриев с процентной ставкой 8-12% годовых с осени текущего года, а в дальнейшем – снизить ставку.

Справка УНИАН. Кабмин своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава.