Поступления от экспорта продукции АПК могут увеличиться на 4 млрд грн - Минагропрод

Украина может получить более 4 млрд грн дополнительных поступлений от экспорта продукции агропромышленного комплекса, в частности, более 2 млрд грн за торговлю зерном, в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и создания зоны свободной торговли, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Начальный эффект от отмены пошлин со стороны ЕС, по оценкам экспертов, обеспечит дополнительные поступления от экспорта сельхозпродукции в объеме более 4 млрд гривен. В частности, от торговли зерном Украина сможет дополнительно получить более 2 млрд грн”, - цитирует пресс-служба главу Минагропрода Николая Присяжнюка.

Министр также отметил, что в долгосрочной перспективе создание зоны свободной торговли будет выгодно не только для Украины и Евросоюза, но и для других торговых партнеров Украины.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в январе-августе 2013 года поставили на внешние рынки продукции АПК на 10 млрд долларов, что составляет 25% от суммарного экспорта страны за этот период. Ранее Минагропрод озвучил прогноз, что украинские аграрии в 2013 году могут нарастить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции до 21 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. Украина может подписать Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре текущего года. 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.