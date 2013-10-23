«Милкиленд-Украина» сменил директора

Совет директоров крупного производителя молочной продукции группы «Милкиленд» с активами в Украине и России назначил директором дочернего предприятия «Милкиленд-Украина» Андрея Стрельца вместо Константина Лапцова, говорится в сообщении компании.

До июля 2013 года Стрелец руководил международным винодельческим холдингом Inkerman International, а с 2007-го по 2010 год работал в Первом национальном винодельческом холдинге.

В новой должности он будет ответственным за работу «Милкиленд-Украина» и стратегическое развития бизнеса группы в Украине и на внешних рынках.

Справка УНИАН. Основанный в 1994 году «Милкиленд» владеет 13 заводами (в том числе двумя в России и одним в Польше), на которых производит главным образом твердые сыры, масло и цельномолочные продукты, обеспечивающие ему около 90% выручки. В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции под торговыми марками «Добряна» и «Коляда». Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.