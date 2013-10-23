Госзембанк опроверг информацию о китайском кредите под залог украинских земель

Государственный земельный банк (Госзембанк) опровергает информацию о переговорах с Китаем о привлечении средств для программ банка под залог украинских земель, сказала глава правления банка Светлана Скосырская в ходе пресс-конференции в Киеве.

“Вопрос о передаче земли другим государствам. Никто не собирается пускать кредитные деньги на выкуп земли. Если деньги будут заемные, а занимают их все банки, то они будут под конкретные программу и проекты. Не было никаких переговоров по поводу заемных средств от Китая по программам земельного банка. И та информация, что есть в прессе, не является достоверной и, скорее всего, была сделана специально, чтобы не дать развиться Земельному банку”, - сказала она.

По мнению Скосырской, развитие Госзембанка не выгодно тем, кто не платит за используемые земли.

“Развитие земельного банка не выгодно тому, кто обрабатывает земли и за это ничего не платит или платит, но не в официальные источники. Эти средства необходимо аккумулировать для кредитования мелкого и среднего бизнеса”, - подчеркнула она.

По словам главы правления банка, те земли, которые сейчас сданы в аренду, будут и в дальнейшем предоставлены в аренду тем же людям, у которых заключены договоры, на тех же условиях. С помощью заключения новых договоров аренды земли будут привлечены новые ресурсы, которые будут переданы в кредитование.

Скосырская отметила, что у банка уже заключены два договора о кредитовании с “Ощадбанком” и «Креди Агриколь Банком», а также планируется заключение договоров с другими банками.

“Мы работаем через другие банки. Сейчас уже заключены два договора. Мы планируем и дальше заключать договоры с банками, через которые мы будем кредитовать. Беря на себя 80% рисков, мы запускаем в работу ресурсы других банков”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Госзембанк планирует начать кредитование аграриев с процентной ставкой 8-12% годовых с осени текущего года, а в дальнейшем – снизить ставку.

По состоянию на 23 октября Государственный земельный банк рассматривает заявки на выдачу кредитов на пополнение оборотных средств от 3 аграрных предприятий на сумму около 2 млн грн и срок до 3 лет каждый.

Справка УНИАН. Кабмин своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава.

17 сентября 2013 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц включил «Государственный земельный банк» в реестр участников фонда.