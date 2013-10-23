Участие кондитеров РФ в проверке Roshen может иметь коррупционные мотивы

Участие российских кондитеров в составе комиссии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзора), ведущей проверки на предприятиях украинской кондитерской корпорации Roshen с целью последующего возобновления экспорта украинской продукции на российский рынок, может свидетельствовать о коррупции в Роспотребнадзоре. Об этом в комментарии УНИАН заявили политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Аналитической группы "Da Vinci AG" Анатолий Баронин.

По мнению Фесенко, состав проверяющей делегации было бы корректно согласовать с украинской стороной. «А раз в такой делегации появляются конкуренты, которые могут требовать рецептуру, изучать технологии украинских производителей, тут как минимум возникают подозрения в возможности использования контрольной миссии для промышленного шпионажа», - сказал Фесенко. «А кроме того, возникает и другой вопрос: почему так вышло? Нет ли в действиях господина Онищенко (Геннадия Онищенко - главы Роспотребнадзора - УНИАН), который прислал эту миссию, коррупционных мотивов?».

По словам Фесенко, в российской прессе сейчас идет полемика, возникшая на фоне заявлений о возможной отставке Онищенко с поста главы Роспотребнадзора. «Многие эксперты и журналисты связали все эти интриги и информацию об отставке с тем, что идет конкуренция между двумя структурами – Роспотребнадзорорм и Россельхознадзором – и что якобы Онищенко обвинил конкурентов в коррупционных мотивах. И тут встречный вопрос: а нет ли таких же коррупционных мотивов у самого господина Онищенко?», - задался вопросом Фесенко.

Он обратил внимание, что российские кондитеры, возможно, неслучайно оказались в составе контрольной комиссии. «Ведь мы же знаем, как решаются такие вопросы. Российские кондитеры возможно небезвозмездно воспользовались контрольной миссией, чтобы реализовать свои конкурентные интересы. И это уже вопрос к российским правоохранительным органам – не было ли у господина Онищенко коррупционных мотивов, когда он включал представителей российских кондитерских фабрик в эту контрольную миссию?», - отметил политолог. По его мнению, подозрения, как минимум, могут появиться. При этом Фесенко подчеркнул, что с украинской стороны должна быть адекватная реакция, и хорошо, что информацию о присутствии российских кондитеров в Украине озвучил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк. «Проглатывать это нельзя. То, что министр Присяжнюк уже озвучил эту информацию – это уже определенные встречные действия. Как это оформить юридически, это уже вопрос к юристам. Но естественно, украинская сторона должна высказать свое недоумение и возмущение в связи с таким фактом, когда под видом контрольной миссии, которая должна снять проблемные вопросы, к нам приезжают конкуренты, которые, по сути, собираются, освоить и изучить технологии украинских кондитеров», - сказал Фесенко.

Он также не исключил, что в этой ситуации целесообразно расследовать все обстоятельства ситуации. «Нужно высказать серьезные претензии в этой связи и возможно расследовать подозрения о коррупционных мотивах в отношении тех людей, которые принимали такие решения», - отметил политолог.

В свою очередь, Анатолий Баронин обратил внимание, что сложившаяся ситуация ставит точки над i в вопросе причин и основ российской политики протекционизма на рынке продуктов питания, которая наблюдается в последние два года. «Сегодня можно с уверенностью констатировать, что причинами ограничений в доступе на российский рынок продовольственных товаров является низкое качество российской продукции, а также ее неспособность к рыночной конкуренции», - сказал Баронин.

По его словам, действия Роспотребнадзора позволяют утверждать, что снятие ограничений на доступ украинских и европейских продуктов питания на рынок ТС заставит «лечь» целые сегменты российской пищевой промышленности, которая не сможет выдержать конкуренцию ни по качеству, ни по ассортименту.

«По нашим оценкам, ситуация вокруг состава инспекции Роспортебнадзора на украинские предприятия ставит под вопрос и объективность всех предыдущих решений этого ведомства не только по товарам из Украины. В данном вопросе важно понимать, является ли промышленный шпионаж частью современной российской государственной экономической политики или речь идет о коррупционных действиях отдельного ведомства в интересах ряда российских производителей?», - сказал Баронин.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сегодня, 23 октября, сообщил, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации в понедельник, как и планировалось, приступила к инспектированию украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, причем в составе инспекционной группы присутствуют представители российских кондитерских компаний. Министр не назвал предприятия, участвующие в проверке, но выразил недоумение самим фактом такого состава комиссии. «Это инспектирование или продовольственный шпионаж?», - задался вопросом Присяжнюк.

При этом ранее, перед заседанием правительства, министр рассказал, что инспекционная группа Роспотребнадзора провела проверки на четырех заводах корпорации Roshen. По результатам проверок у них нет замечаний к производству продукции. При этом Присяжнюк выразил надежду, что экспорт украинской продукции вскоре будет разрешен на российский рынок.