Inkerman к ноябрю выйдет на рынок игристых вин - гендиректор

Группа компаний Inkerman International входящая в состав одного из крупнейших производителей винодельческой продукции в Украине - Первого национального винодельческого холдинга, в ноябре планирует начать реализацию линейки игристый вин.

Об этом в интервью изданию «Капитал» сообщил генеральный директор «Inkerman International Украина» Роман Радько.

«Что касается игристого вина, уже выводим его на рынок. Сейчас идет этап построения дистрибьюции, входим в сети», - цитирует «Капитал» Радько.

По его словам, Inkerman International планирует вывести на рынок четыре позиции данной продукции. Разливом игристого вина для компании занимается «Одессавинпром».

«Сотрудничаем с компанией «Одессавинпром», которая разливает продукцию, а мы поставляем наш виноматериал», - сказал Радько.

При этом он не уточнил, в каких объемах компания планирует выпускать игристые вина.

Справка УНИАН. Группа компаний Inkerman International – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 000 га.

Крупнейшее предприятие холдинга - «Инкерманский завод марочных вин» - специализируется на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Линейка продукции состоит из четырех коллекций, которые включают в себя 39 позиций. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт – в Россию, Беларусь, Китай.

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