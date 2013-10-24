В Украине могут разрешить выращивание ГМО-культур

Министерство аграрной политики и продовольствия инициировало внесение изменений в законодательство, которые позволят начать выращивать в Украине ГМО-культуры.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сказал газете "КоммерсантЪ- Украина".

"Мы инициировали вопрос частичного разрешения выращивания технических культур - сои из ГМО-семян, как это происходит в России и странах ЕС", - сказал он. При этом министр не исключил, что вслед за соей может быть разрешено выращивание в Украине кукурузы из ГМО-семян.

Участники зернового рынка считают, что данный вопрос назрел уже давно. "Сегодня треть кукурузы и 70% соевых бобов в Украине производятся из ГМО-семян", - заявил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски в ходе IV Украинского зернового конгресса. С его оценками соглашается президент Украинской ассоциации производителей и переработчиков сои Виктор Тимченко: "Несмотря на действие закона о биобезопасности, который фактически запрещает использование ГМО-продукции в Украине, в стране уже давно выращиваются ГМО-культуры. ГМО-семена завозятся контрабандой, поскольку нет надлежащего контроля".

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко отмечает, что ГМО-семена позволяют не только добиться более высокой урожайности сельхозкультур - их можно высаживать в неблагоприятных природно-климатических зонах. По оценкам директора Института пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины Ярослава Блюма, использование ГМО-семян при выращивании, например, кукурузы дает возможность повысить ее урожайность на 3-15%, одновременно снизив затраты на средства защиты растений и в итоге увеличив прибыльность бизнеса. "Если бы украинские производители использовали в своей деятельности ГМО-технологии хотя бы на 50%, их ежегодная прибыль в целом по Украине выросла бы на $140-315 млн, а при 100-процентном использовании - на $500 млн", - отметил он. "Выращивание ГМО-культур - это шанс для Украины. Без ГМО-продукции население мира обречено на вымирание. К 2050 году ожидается рост населения с нынешних 7 млрд до 9 млрд человек, и прокормить всех без ГМО-продукции не удастся", - считает Клименко.