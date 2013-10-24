«Хлеб Украины» увеличил убыток почти в 5 раз

Государственный оператор зернового рынка Украины «Хлеб Украины» в январе-сентябре 2013 года получил 119,6 млн грн чистого убытка, что в 4,8 раза больше, чем за 9 месяцев 2012 года, говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход компании от реализации продукции компании и валовая прибыль за указанный период выросли на 89,8% - до 393 тыс. грн. При этом операционный убыток вырос в 4,4 раза – до 16,4 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Хлеб Украины» образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

На базе «Хлеба Украины» ввиду его постоянной убыточности в 2010 году правительство создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ), которая практически взяла на себя функции «Хлеба Украины». В сентябре 2013 года Кабинет министров Украины передал Государственной продовольственно-зерновой корпорации от "Хлеба Украины" 16 предприятий.

В первом полугодии «Хлеб Украины» в первом полугодии 2013 года получил 87,6 млн грн чистого убытка, что в 3,5 раза больше, чем в январе-июне 2012 года. Чистый доход от реализации продукции компании за указанный период вырос на 16,7% - до 210 тыс. грн.