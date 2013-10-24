В России ученые обнаружили новую болезнь кур

Исследователи сибирского отделения Российской Академии Наук нашли ранее неизвестную болезнь домашней птицы и дали ей рабочее название «бактериальный эндокардит кур», сообщает ИноТВ со ссылкой на World Poultry.

Ученым удалось распознать геном болезнетворной бактерии, которая вызывает это заболевание, они воссоздали ее в лаборатории и начали изучать.

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Эта болезнь поражает сердце, а также легкие и кости, пишет голландское издание. Ученые считают, что возбудитель болезни циркулирует по кровеносным сосудам и поэтому поражает различные органы. Исследователи получили предварительные данные, что заболевание может передаваться по наследству и таким образом вызвать массовый падеж кур.

За последние два года ущерб от распространения этой инфекции среди домашней птицы в России составил 2 миллиарда рублей (около 62 млн долл.).