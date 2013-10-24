Продавать свои земельные паи не готовы 70% жителей села – опрос

Продать свои земли сельскохозяйственного назначения, в случае открытия в Украине рынка земли, не готовы 70% респондентов-жителей села, опрошенных аналитико-исследовательским Институтом Горшенина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе в четверг сообщил эксперт Института Горшенина Владимир Застава.

«Почти 70% (жителей села – УНИАН) против того, чтобы земля становилась товаром, но при этом достаточно большое количество людей выступают за то, чтобы их землю брали в аренду какие-то предприятия и платили им за это арендную плату»,- прокомментировал результаты исследования института эксперт.

Сотрудники института также опросили сельские семьи относительно их среднего дохода. По данным Института Горшенина, по сравнению с результатами исследования, проведенного в 2011 году, средний доход семьи, проживающей в сельской местности, вырос.

Читайте также: Госзембанк опроверг информацию о китайском кредите под залог украинских земель

В частности, 41% опрошенных семей имеет доход от 2 до 5 тыс. грн в месяц, тогда как в 2011 году таких семей было 32,5%. Также вырос процент жителей сельской местности, ежемесячный доход которых составляет от 5 до 10 тыс. грн – до 12,6% против 2,3% в 2011 году. Вместе с тем, количество семей, чей доход варьируется в рамках от 1 до 2 тыс. грн, в 2013 году сократился до 21,1% с 34,3% в 2011 году.

Институт Горшенина не сообщил количества опрошенных и метода проведения исследования.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Центра социальных экспертиз Института социологии НАН Украины, против снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения выступают 58,5% собственников земельных паев среди более 5 тыс. респондентов из 13 областей.

Справка УНИАН. Институт Горшенина – независимый неприбыльный аналитико-исследовательский центр, нацеленный на изучение общественных и политических процессов в Украине и мире. Институт Горшенина является экспертно-коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов национальной и международной повестки дня.