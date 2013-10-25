«Кернел» за год вдвое сократил чистую прибыль

Один из крупнейших в Украине агрохолдингов «Кернел» в 2013 финансовом году (ФГ), закончившемся 30 июня, получил 111,3 млн долл. чистой прибыли, что на 46,2% меньше, чем в предыдущем ФГ, сообщила компания в биржевом отчете.

При этом выручка холдинга за указанный период выросла почти на 35% - до 2,796 млрд долл.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в годовом выражении сократилась на 9,8% - до 287,5 млн долл., а ее маржа сократилась до 10,3% с 15,4% годом ранее.

Валовая прибыль компании в 2013 ФГ составила 410,9 млн долл., что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль «Кернела» от операционной деятельности сократилась на 21,9% - до 200,9 млн долл.

Снижение финансовых показателей в компании связывают с более низким, чем в 2011 году, урожаем подсолнечника в 2012 году, из-за чего его поступления на предприятие компании сократились и мощности «Кернела» были нагружены не полностью, а также со снижением цен на зерновые летом текущего года.

«Мы получили EBITDA в 288 млн долл., что ниже, чем в прошлом году, из-за двух основных факторов: поступление семян на переработку на уровне ниже ожидаемого, из-за чего прибыль в конце года снизилась, и драматическое падение цен на урожай этого лета», - приводятся в отчете слова председателя правления компании Андрея Веревского.

При этом в отчете указано, что от продажи подсолнечного масла в 2013 ФГ «Кернел» получил 1,71 млрд долл. (57% от выручки), что на 22,6% больше, чем в прошлом ФГ. Реализация зерновых обеспечила «Кернелу» 35,6% выручки, или 1,067 млрд долл.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Тамары Левченко, в 2014 ФГ выручка «Кернела» продолжит снижаться и составит 2,5 млрд долл. из-за снижения цен на подсолнечное масло.

«Мы прогнозируем, что в 2014 ФГ выручка составит 2,5 млрд. долл. по сравнению с 2,7 млрд. долл., прогнозируемыми нами на 2013 ФГ, ввиду снижения цен на подсолнечное масло уже в 1 квартале 2014 ФГ», - сказала Левченко.

По ее словам, более низкий прогноз по выручке на текущий ФГ также учитывает ожидаемое снижение цен на различные зерновые культуры на 25-35% по сравнению с предыдущим годом.

При этом Левченко отметила, что Dragon Capital прогнозирует EBITDA «Кернела» в 2014 ФГ на уровне 325 млн долл., тогда как сама компания ожидает EBITDA в 250 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.

В 2012 ФГ «Кернел» сократил чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долл. с 226,3 млн долл. в предыдущем финансовом году. При этом компания увеличила выручку на 14% - до 2,157 млрд долл. EBITDA в годовом выражении выросла на 4% - до 322 млн долл., но ее маржа снизилась до 14,9% с 16,3% годом ранее.