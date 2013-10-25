«Авангард» увеличил производство яиц на 9%

Крупнейший производитель яиц и яичной продукции в Украине агрохолдинг «Авангард» в январе-сентябре 2013 года произвел 5,118 млрд шт. яиц, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в биржевом отчете компании.

Согласно документу, продажи яиц третьим лицам за указанный период сократились на 4% - до 3,742 млрд шт., а экспорт яиц вырос на 15% - до 349 млн шт. При этом стоимость одного яйца в январе-сентябре 2013 года не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 0,65 грн.

Рост производства компания объясняет увеличением поголовья кур. За 9 месяцев их поголовье выросло до 31,4 млн шт., что на 15% больше, чем в январе-сентябре 2012 года. Поголовье кур-несушек за указанные период в компании выросло на 14% - до 24,6 млн шт.

Переработка яиц «Авангардом» в январе-сентябре выросла на 59% - до 1,268 млрд шт., которые реализовывались 7,61 долл./кг, что на 2% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».

По итогу 2012 года «Авангард» увеличил объем продаж яиц на 7,4% – до 5,2 млрд штук. Общий объем производства яиц составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% - до 516 млн штук.