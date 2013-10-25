Миндоходов перекрыло международный канал нелегальных поставок в Украину табака и спирта

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины раскрыли преступную группировку, которая занималась незаконным приобретением, хранением и сбытом подакцизных товаров, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«По результатам проведенных обысков выявлены и изъяты товарно-материальные ценности на сумму свыше 36 млн гривень», - говорится в сообщении.

В частности, было изъято более 2,2 млн пачек табачных изделий производства Республики Беларусь на сумму почти 27 млн грн, 7,9 тыс. дал спирта общей стоимостью свыше 6,3 млн грн, 10 тыс. долларов США наличных средств и 4 грузовых автомобиля общей стоимостью 3 млн грн.

Согласно сообщению, преступная группировка действовала по всей территории Украины. В частности, базы хранения табачных изделий находились в Киевской, Волынской, Закарпатской областях, а реализация и хранения спирта проходили в Ивано-Франковской и Одесской областях. При этом, по данным министерства, координацию работы злоумышленники осуществляли из Киева.

«В результате противоправной деятельности группировки бюджет потерял почти 13,5 млн грн акцизного налога с табачных изделий (9,5 млн грн) и спирта (4 млн грн)», - сообщила пресс-служба.

По данным министерства, досудебное расследование продолжается.

Как отметили в пресс-службе, в течение последней недели следователи и оперативные подразделения Миндоходов во время обысков складских помещений и мест проживания групп лиц, осуществлявших незаконное производство подакцизной продукции, обнаружили и изъяли промышленное оборудование для изготовления табачных изделий, около 8 тонн табака, 3 млн пачек незаконно изготовленных сигарет, более 5 млн марок акцизного налога Российской Федерации с признаками подделки, оборудование для изготовления алкогольных напитков, около 80 тонн спирта, более 100 тыс. бутылок контрафактных алкогольных напитков, маркированных поддельными марками акцизного налога.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов в январе-сентябре текущего года изъяло из незаконного оборота более 93 тыс. дал спирта на сумму 35 млн грн и более 147 тыс. дал фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 74 млн грн.

По оценкам Миндоходов, 92% случаев ввоза на территорию Украины контрабандных табачных изделий происходит на границах Украины со странами Евросоюза. В 2012 году зафиксированы 3530 фактов контрабанды сигарет на сумму около 23,6 млн грн.