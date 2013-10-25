Cargill предоставила «Укрлендфармингу» 60 млн долл. для поставки зерна

Один из крупнейших международных производителей и поставщиков продовольствия Cargill заключил с крупнейшим в Украине по размеру земельного банка агрохолдингом «Укрлендфарминг» контракт на поставку зерновых, в рамках которого выплатил агрохолдингу 60 млн долл. предэкспортного финансирования, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По словам главы совета директоров и владельца «Укрлендфарминга» Олега Бахматюка, сотрудничество с Cargill является для компании стратегической задачей.

«Это партнерство особенно важно в контексте нашей стратегии расширения бизнеса, в том числе и на рынки Китая и Азии, где у Cargill уже есть твердые позиции», - цитирует пресс-служба Бахматюка.

При этом он добавил, что поставки зерна и другой продукции для потребностей Cargill являются только началом сотрудничества двух компаний, и в будущем «Укрлендфарминг» планирует их наращивать.

«Сегодня мы говорим о первом шаге на пути этого стратегического сотрудничества. Мы будем только расширять это взаимодействие, дополняя существующие договоренности новыми контрактами и увеличивая продуктовую линейку поставок качественных украинских продуктов питания», - цитирует пресс-служба бизнесмена.

В компании не уточнили, какой объем зерновых планируется поставить для Cargill.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминга» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

Cargill является международным производителем и поставщиком пищевых продуктов, сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также финансовых услуг. Компания основана в 1865 году, на сегодня насчитывает 142 000 сотрудников в 67 странах по всему миру. В 2013 финансовом году выручка от реализации Cargill составила 136,7 млрд долл., доходы - 2,31 млрд долл.