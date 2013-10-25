Роспотребнадзор покидает фабрики Roshen без результатов проверки

Рабочая группа Роспотребнадзора завершила проверку украинских фабрик корпорации Roshen, однако никаких выводов пока не предоставила, сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«По той информации, которую я имею, они должны 25-го числа закончить проверки и подписать акт о результатах работы… Они итоги не подводят, совместный акт не рассматривают и собираются улетать», - сказал Бисюк.

По его словам, Минагропрод уже направил российскому ведомству письмо с просьбой предоставить результаты инспектирования фабрик.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор приступил к проверке Roshen 22 октября. А уже на следующий день глава Минагропрода Николая Присяжнюк заявил, что в рабочей группе российского ведомства присутствуют представители кондитерских компаний России, что, по словам министра, можно рассматривать как «продовольственный шпионаж».

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.