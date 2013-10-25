Россия запросила у Украины ветеринарную часть Соглашения с ЕС

Москва. Россия запросила у Украины ветеринарную часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, чтобы оценить риски для российского рынка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт сказал на пресс-конференции в Москве.

«Мы договорились в рабочем режиме и написали нашим (украинским) коллегам письмо, чтобы они нам дали условия вступления, ветеринарную часть. Для того, чтобы мы сравнили с соглашениями СНГ, где у них преимущества, чтобы понять, как с этими рисками управляться», - сказал Данкверт.

Он отметил, что сохраняются риски вытеснения украинских товаров на рынок стран ТС, но об этом говорить пока рано.

По словам главы Россельхознадзора, существуют опасения, что украинские предприятия будут закупать продукцию на предприятиях, которым запрещены поставки в РФ, перерабатывать ее и поставлять на российский рынок.

«Если в результате активного взаимодействия с Европой они повезут на заводы мясо с не аттестованных мясокомбинатов, то эти заводы не будут аттестованы на торговлю в Таможенном союзе. Отследить, из какого сырья сделана колбаса, с запрещенного мясокомбината или нет, невозможно», - сказал Данкверт.

При этом он подчеркнул, что украинские коллеги должны понимать разницу в таможенных пошлинах, которые существуют сейчас и могут измениться после вступления в действие Соглашения об ассоциации.

«Сегодня, находясь в СНГ, они (Украина) имеют преференции с точки зрения поставок продукции и не имеют квотирования», - сказал он и добавил, что изменения этого положения должно беспокоить украинских коллег.

Как сообщал УНИАН, 4 октября управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело временные ограничения на поставку в страну продукции украинского производителя мясоколбасных изделий «Конотопмясо» (Сумская обл.) в связи с обнаружением в ней недопустимого количества микроорганизмов.