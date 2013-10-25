Аграрный фонд закупит по форварду 1,2 млн тонн зерна урожая 2014 года

Аграрный фонд планирует провести форвардные закупки зерновых урожая 2014 года в объеме 1,2 млн тонн, говорится в сообщении фонда.

Приступить к закупкам продовольственной пшеницы и ржи, а также фуражного ячменя ведомство намерено в ноябре текущего года.

Объем минимальной партии для пшеницы и ячменя Аграрный фонд установил на уровне 100 тонн, ржи – 50 тонн.

Авансовые платежи аграриям фонд будет выплачивать в рамере 50% от минимальной интервенционной цены, определенной для текущего маркетингового года.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.

Министерство аграрной политики и продовольствия установило минимальные интервенционные цены для пшеницы 1-го класса на уровне 2021 грн/т, 2-го - 1841 грн/т , 3-го - 1736 грн/т. Минимальная интервенционная цена на рожь, согласно постановлению Минагропрода, равна 1601 грн/т для ржи 1-го класса, 1525 грн/т - 2-го класса и 1453 грн/т - 3-го класса.