Инспекция Роспотребнадзора нарушает международное законодательство – «Укркондпром»

Отъезд рабочей группы Роспотребнадзора после проверки украинских фабрик кондитерской корпорации Roshen без предоставления предприятию акта проверки нарушает международное и российское законодательства, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укркондпром».

«Это (отъезд инспекторов без предоставления акта проверки - УНИАН) является прямым нарушением международного и российского законодательства, регламентирующего процедуры инспектирования», - цитирует пресс-служба главу ассоциации Александра Балдынюка.

Он выразил обеспокоенность тем фактом, что инспекторы без веских оснований отказались от обсуждения результатов инспекции.

В частности, по словам Балдынюка, согласно российским нормативным документам, акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. При этом предприятие, которое подвергается проверке, вправе внести свои возражения относительно положений акта, подписать его и получить копию этого документа.

«Мы обеспокоены тем, что такое нарушение процедур инспектирования может свидетельствовать о желании некоторых российских чиновников затянуть процесс открытия российского рынка для продукции корпорации Roshen, - отметил председатель ассоциации.

«Укркондпром» также сообщил, что во время проверок инспекторами Роспотребнадзора украинских фабрик не было выявлено никаких системных нарушений.

«Инспекторы очень тщательно искали нарушения на фабриках Roshen, но ничего существенного не смогли найти», - подчеркнул Балдынюк.

При этом, по его словам, инспекция Роспотребнадзора подтвердила высокий уровень организации производства и технологического процесса на фабриках корпорации, а также надлежащий контроль за качеством и безопасностью продукции.

Как сообщал УНИАН, в пятницу рабочая группа Роспотребнадзора завершила проверку украинских фабрик корпорации Roshen, однако никаких выводов пока не предоставила, Роспотребнадзор приступил к проверке Roshen 22 октября. 23 октября глава Минагропрода Николая Присяжнюк заявил, что в рабочей группе российского ведомства присутствуют представители кондитерских компаний России, что, по словам министра, можно рассматривать как «продовольственный шпионаж».

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.