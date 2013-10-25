Государственная зерновая корпорация получила 123 млн грн убытка

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в январе-сентябре 2013 году получила 123,1 млн грн чистого убытка, тогда как 9 месяцев 2012 году компания завершила с чистой прибылью в 33,3 млн грн, говорится в сообщении корпорации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом, чистый доход ГПЗКУ за отчетный период вырос почти в 4 раза - до 1,636 млрд грн. Валовая прибыль компании за 9 месяцев сократилась на 25,2% - до 91 млн грн, а операционная - увеличилась почти в 7 раз - до 341,3 млн грн.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

В первом полугодии 2013 года ГПЗКУ получила 45,7 млн грн чистой прибыли, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый доход компании за указанный период вырос на 77,4% - до 463,7 млн грн.