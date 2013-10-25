Европейский инвестбанк могут привлечь к финансированию проекта орошения в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины хочет привлечь Европейский инвестиционный банк к финансированию проекта по восстановлению и модернизации орошения на юге Украины, а также других инвестиционных проектов в сельскохозяйственном секторе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, этот вопрос обсуждался 23 октября на встрече директора департамента внешнеэкономических связей Минагропрода Вадима Трюхана с главой Представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Лилией Чернявской.

В ходе обсуждения стороны договорились, что в течение следующего месяца технические и финансовые эксперты банка детально изучат указанные проекты.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в октябре сообщил, что Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 3 млрд долл. под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны. По словам министра, привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 0,8 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,2 млн га.