В Украине выросло производство детского питания

Производство продуктов детского питания в Украине в январе-августе 2013 года составило 21 тыс. тонн, что на 41% больше, чем за 8 месяцев 2012 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, производство детского питания на молочной основе за указанный период выросло на 46%, соков – на 35%. Абсолютных данных министерство не сообщает.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что для обеспечения производителей такой продукции качественным сырьем в Украине планируется создание специальных производственных зон, которых уже в 2014 году может появиться 80.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной промышленности и продовольствия, объем производства детского питания в Украине в первой половине 2013 года составил 16 тыс. тонн, что на 46% больше, чем в январе-июне 2012 года.

В 2012 году производство детского питания в Украине выросло на 21,6% по сравнению с 2011 годом и составило 24,2 тыс. тонн.