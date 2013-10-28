Роспотребнадзор имеет очередные претензии к Roshen

Москва. Роспотребнадзор заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагрополитики Украины.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе ведомства по итогам инспекции экспертами Роспотребнадзора с 22 по 24 октября 2013 г. предприятий кондитерской корпорации Roshen. Инспектирование проведено на Киевской кондитерской фабрике Roshen, Винницкой кондитерской фабрике и Распределительном центре «Плюс» корпорации Roshen.

«По результатам инспекции установлено, что украинская кондитерская продукция изготавливается на основе устаревших нормативов и не соответствует санитарным требованиям России по показателям микробной порчи – содержанию дрожжей и плесневых грибов для ряда групп кондитерских изделий», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нормативные и технические документы на кондитерские изделия Roshen составлены в соответствии с утвержденным в 1989 году Минздравом СССР документом «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», (МБТ № 5061-89), которые утратили силу в 1996 году. На сегодняшний день МБТ № 5061-89 не отвечают требованиям действующего санитарного законодательства Российской Федерации по ряду микробиологических показателей, добавили в Роспотребнадзоре.

Также заявляется, что система контроля качества, существующая в корпорации Roshen по номенклатуре, объему и частоте проводимых лабораторных исследований, не достаточна для обеспечения безопасности поставляемой на российский рынок продукции. Сырье для производства кондитерских изделий не контролируется производственными лабораториями по санитарно-химическим показателям безопасности, включая токсичные элементы, пестициды, микотоксины, антибиотики, и оценивается только по сопроводительным документам поставщиков сырья, а микробиологический контроль не включает исследования на наличие патогенных микроорганизмов, что недостаточно для обеспечения безопасности выпускаемой продукции.

Кроме этого, контроль отдельных групп сырья (масложировой продукции) не предусматривает оценку показателей безопасности по содержанию бенз(а)пирена, транс-изомеров жирных кислот и перекисного числа, предусмотренных действующим российским законодательством.

«Основной поставщик сухого молока для фабрик Roshen - ПАО «Бершадьмолоко» (Винницкая область) не входит в реестр молокоперерабатывающих предприятий Украины, допущенных к поставкам в Российскую Федерацию, что также является грубым нарушением установленных требований», - отметили в ведомстве.

При это в ведомстве заявили, что работа экспертов Роспотребнадзора на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагрополитики Украины, которое выступило с заявлениями, направленными на дискредитацию экспертов.

«С учетом выявленных проблем повторная проверка украинских фабрик возможна лишь в случае принципиального изменения позиции украинской стороны относительно устранения выявленных нарушений и надлежащего обеспечения хода проверочных мероприятий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор приступил к проверке Roshen 22 октября. 23 октября глава Минагропрода Николая Присяжнюк заявил, что в рабочей группе российского ведомства присутствуют представители кондитерских компаний России, что, по словам министра, можно рассматривать как «продовольственный шпионаж».

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию. В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании, и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.

Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.