Роспотребнадзор выдвинул условия Литве для возобновления поставок молочной продукции

Роспотребнадзор выдвинул условия для возобновления поставок молочной продукции из Литвы, которые были прерваны с начала октября, сообщается на сайте ведомства.

По итогам визита и доклада экспертов Роспотребнадзор предлагает литовской стороне следующее:

провести расследование по выявлению и устранению причин обнаружения фталатов в молочной продукции;

обеспечить соответствие заявленного состава молочной продукции, указанного на этикетке фактическому содержанию;

рассмотреть вопрос об обеспечении российских требований, предъявляемых к маркировке продукции;

представить в Роспотребнадзор переведенные на русский язык технические документы на молочную продукцию, планируемую к поставкам на территорию Российской Федерации;

принять меры по повышению ответственности производителей за качество и безопасность поставляемой в Российскую Федерацию молочной продукции по всей цепочке: завод - дистрибьютер - торговая сеть – потребитель;

отработать механизмы оперативного обмена информацией о нарушениях и неудовлетворительных результатах лабораторных исследований молочной продукции, в целях своевременного принятия коррегирующих мероприятий.

"Вопрос о возобновлении поставок литовской молочной продукции на российский рынок будет рассмотрен после получения вышеуказанной информации и реализации мер, гарантирующих качество и безопасность продукции, планируемой к поставкам в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор в начале октября ввел запрет на ввоз молочной продукции из Литвы и усилил контроль за мясом и рыбой из-за многочисленных нарушений законодательства. Вильнюс, в свою очередь, выразил готовность обратиться с жалобой в ВТО, если Россия не снимет запрет на ввоз молока литовских производителей.

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