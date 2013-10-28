Россельхознадзор нашел 77 тонн зараженного картофеля из Беларуси
Россельхознадзор выявил 77 тонн зараженного картофеля из Белоруссии в рамках проверки московских и подмосковных овощебаз. Об этом сообщается в материалах службы, передает ИТАР-ТАСС.
Партия картофеля, зараженного золотистой картофельной нематодой, имела фитосанитарный сертификат, выданный Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.
Проверка проводилась на открытой оптово-розничной площадке на территории района "Северный" Северо-Восточного административного округа Москвы, отмечается в сообщении ведомства. Комиссия обследовала более 350 тонн плодоовощной продукции и выявила 19 административных правонарушений.
Предприниматели не извещали территориальное управления Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции в московский регион и продавали продукцию без фитосанитарных документов РФ.
Ранее Россельхознадзор сообщал о начале проверки плодоовощных баз Москвы и Подмосковья в связи с возникновением системных проблем при поставках на территорию России подкарантинной продукции из Белоруссии без российских документов. Проблема была выявлена после начала масштабной проверки Бирюлевской овощебазы в Москве.
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