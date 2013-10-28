Fitch подтвердило и отозвало кредитные рейтинги «Агротона»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало кредитные рейтинги агрохолдинга «Агротон» на уровне «RD» (ограниченный дефолт), в связи с отсутствием необходимой информации о финансовом состоянии компании после реструктуризации корпоративного долга.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, агентство подтвердило и отозвало долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «RD», долгосрочный национальный рейтинг «RD» (укр), а также рейтинг евробондов компании на 50 млн долл. со сроком погашения в январе 2019 года на уровне «С» с рейтингом возвратности активов «4».

«Fitch отозвало вышеупомянутые рейтинги из-за недостаточной информации от эмитента для адекватного анализа состояния компании после недавней реструктуризации долга. Соответственно, Fitch больше не рейтингует и не предоставляет аналитической оценки «Агротона», - сказано в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, 16 июля «Агротон» сообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций на 50 млн долл. пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за блокирования депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания предложила перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предложил держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

Также компания хотела изменить принятое соотношение долга (Leverage Ratio Exception) до 4 с 3 и увеличить лимит дополнительной задолженности до 20 млн долл. с 5 млн долл.

9 августа стало известно, что держатели облигаций «Агротона» приняли предложение холдинга и согласились отстрочить их погашение на 5 лет до 2019 года и уменьшить процентную ставку до 8%.

Справка УНИАН. «Агротон» основан в 1992 году. Компания арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2010 году компания дебютировала на Варшавской фондовой бирже, разместив 26,2% акций на сумму 54 млн долл.

«Агротон» в первом полугодии 2013 года получил 223 тыс. долл. чистого убытка по сравнению с 30,49 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в І полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно сократилась – на 1,4%, до 40,77 млн долл. Валовая прибыль агрохолдинга снизилась более чем в 3,5 раза – до 9,95 млн долл., а операционная прибыль уменьшилась в 8,7 раза – до 4,09 млн долл.