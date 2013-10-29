В России цены на сырое молоко достигли рекордных уровней

В России из-за дефицита сырья цены на сырое молоко выросли до рекордных уровней — кое-где они даже удвоились. Вслед за сырьем уже подорожали и молочные продукты на полках магазинов — до 16%, пишут "Ведомости".

"С начала года закупочные цены выросли в среднем на 19%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 30%", - говорит директор по связям с общественностью Danone в России Марина Балабанова. «Это самая высокая цена на молоко за все время деятельности нашей компании в России», — отмечает она.

Поставщики объясняют рост цен увеличением себестоимости продукции, своих издержек и затрат на производство. «Все производители уже полгода работают на грани рентабельности, по некоторым позициям в низком и среднем сегментах — в убыток», — утверждают производители.

Основная причина резкого роста цен — прошлогодний рост цен на зерно: фермеры из-за этого были вынуждены забивать коров, что привело к уменьшению надоев, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В прошлом зерновом году (закончился 30 июня 2013 г.) цены на зерно были рекордными за всю постсоветскую историю. По данным Росстата, за год к июню 2013 г. средняя цена на фуражную пшеницу выросла на 53% до 10 320 руб./т. За полгода страна потеряла более 100 000 голов дойного стада, говорит начальник управления развития животноводства и государственного племенного надзора минсельхоза Краснодарского края Александр Сергиенко. По данным «Союзмолока», на конец 2012 г. в стране насчитывалось 9 млн голов коров. За первые восемь месяцев 2013 г. Росстат оценивает надой молока в 21,7 млн т — на 4% меньше, чем годом ранее.

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