Более 70% украинских производителей яиц не соответствуют стандартам ЕС – участник рынка

Более 70% украинских компаний, которые занимаются производством яиц и яичной продукции, не отвечают стандартам Европейского союза из-за отсутствия у них современных технологий производства и более низкого качества продукции, чем этого требует ЕС, считает глава совета директоров крупнейшего производителя яиц в Украине компании «Авангард» Наталья Василюк.

«Если взять рынок протеиновой продукции, то более 70% игроков не пройдут стандартизацию Европейского союза. Не пройдут из-за отсутствия новых технологий, которые они не могли внедрить из-за ограниченного доступа к финансированию технологических процессов», - сказала Василюк в ходе III Национального экспертного форума.

По ее словам, отечественным производителям яиц также будет тяжело конкурировать с европейскими компаниями из-за более дорогого, чем у них, производственного процесса.

«Не могут быть конкурентоспособными (отечественные производители – УНИАН) и по ценообразованию из-за отсутствия современных технологий, интеграции и дотационной системы, которая сегодня есть в ЕС», - отметила глава правления «Авангарда».

Вместе с тем, Василюк подчеркнула, что в случае увеличения государственной поддержки отрасли и лоббирования интересов украинских производителей на международном рынке, Украина может стать «неплохим игроком на рынке ЕС».

Как сообщал УНИАН, с 24 июля 2013 года Украина получила право поставлять продукцию птицеводства в страны Европейского Союза с 24 июля 2013 года. По прогнозам ассоциации «Союз птицеводов» поставки курятины в ЕС могут начаться в ноябре, а разрешение экспортировать яйца и яичные продукты в ЕС украинские производители (компании «Овостар» и «Авангард») должны получить до конца 2013 года.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».

По итогу 2012 года «Авангард» увеличил объем продаж яиц на 7,4% – до 5,2 млрд штук. Общий объем производства яиц составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% - до 516 млн штук