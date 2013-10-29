Внедрение техрегламентов ЕС в сельском хозяйстве обойдется Украине в 4,5 млрд евро – эксперт

Для внедрения технических регламентов Европейского Союза в сельское хозяйство Украины, что даст возможность поставлять отечественную продукцию на рынок ЕС, стране необходимы инвестиции в модернизацию производства на уровне 4,5 млрд евро, считает президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

«Для того чтобы их (технические регламенты – УНИАН) внедрить, приблизительно, если говорить о сельском хозяйстве, 4,5 млрд евро надо инвестировать в техническое переоснащение» - сказал Козаченко в ходе III Национального экспертного форума.

При этом он подчеркнул, что в переоснащении производства и приведении его к европейскому уровню в первую очередь заинтересована сама Украина, так как это позволит отечественным аграрным компаниям производить для внутреннего потребителя более качественную продукцию

«Это нужно нам, а не европейцам. Мы должны есть более качественное, лучшее, с большим ассортиментом», - отметил Козаченко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства» ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и формировании всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, что в 2013 году украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. инвестиций.