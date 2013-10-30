Россия увеличила экспорт зерна с начала сезона до 10,5 млн тонн

Россия с начала сельхозсезона (с 1 июля 2013 года) по 22 октября экспортировала 10,522 миллиона тонн зерна, что на 7,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В том числе, с 1 октября было отгружено 1,627 миллиона тонн зерна, включая 1,227 миллиона тонн пшеницы, 217 тысяч тонн ячменя, 169 тысяч тонн кукурузы и 12 тысяч тонн прочих культур. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна на сезон - 18-20 миллионов тонн (при урожае в 90 миллионов тонн) против 16 миллионов тонн годом ранее, передает ПРАЙМ.

На мировом рынке зерна отмечался рост цен, обусловленный снижением прогноза производства зерна в Аргентине, России и Украине, а также колебаниями на других товарных рынках.

К 24 октября средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США составили (на условиях ФОБ, Мексиканский залив) 291 доллар за тонну, увеличившись за неделю на 2,1%. Средняя экспортная цена в РФ в октябре составила 240 долларов.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) к 18 октября поставили на внешние рынки 7,79 млн тонн зерновых, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.