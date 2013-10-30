Roshen опровергает слухи о своей продаже норвежской Orkla

Крупнейший производитель кондитерских изделий корпорация Roshen опровергает информацию о своей продаже норвежской кондитерской компании Orkla, которая была распространена информационным агентством «Эксперт новостей».

Согласно сообщению на официальном сайте компании, оснований для подобных заявлений не существует.

«Корпорация Roshen успешно осуществляет свою деятельность, поставляя продукцию в более чем 30 стран мира, и продолжает активно осваивать новые рынки. Развитие компании осуществляется без привлечения заемных финансовых средств», - сказано в сообщении.

Кроме того, Roshen называет недостоверным источник информационного агентства, который в новости указан как представитель компании «Ренессанс Капитал», хотя он уже длительное время не является сотрудником компании.

Информационное агентство «Эксперт новостей» 26 октября опубликовало новость с заголовком «Русские норвежцы» покупают гиганта кондитерского рынка Украины «Рошен», автор которой утверждает, что норвежская Orkla, которой также принадлежит кондитерская фабрика им. Крупской (Санкт-Петербург), намерена в ближайшие недели закрыть сделку по приобретению корпорации Roshen.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор с 29 июля 2013 года запретил поставки продукции Roshen в Российскую Федерацию.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).