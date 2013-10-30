ЕБРР готов выделить «Мироновскому хлебопродукту» кредит на 55 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов выделить крупнейшему производителю курятины в Украине агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» кредит в размере 55 млн долл., тем самым увеличив финансирование компании до 100 млн долл.

Как сообщил УНИАН старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, 29 октября совет директоров банка одобрил выделение кредита.

По его словам, подписание кредитного договора может состояться до конца текущего года.

Кредитные средства должны быть направлены на финансирование приобретений активов в России, развитие зерновой инфраструктуры и покупку сельскохозяйственной техники в Украине.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа 2013 года банк выделил на реализацию 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США).