Россия ограничила поставки продукции двух украинских мясоперерабатывающих компаний

Россельхознадзор обнаружил несоответствие по микробиологическим показателям продукции украинских мясоперерабатывающих предприятий «ПКП Прилуки-Агропереработка» (Черниговская обл.) и «Тавр-Плюс» (Донецкая обл.), в связи с чем ведомство ограничило поставки товаров указанных предприятий в Российскую Федерацию.

Согласно сообщению российского ведомства, в ходе лабораторных исследований в мороженой говядине производства «Прилуки-Агропереработка» были выявлены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, а в мясе птицы компании «Тавр-Плюс» - листерия.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Россельхознадзор обнаружил в мороженой говядине производства компании «Тавр-Плюс» листерию и бактерии группы кишечной палочки.

Справка УНИАН. «ПКП «Прилуки-Агропереработка» создано в апреле 2001 года на базе Прилукского мясокомбината. Компания занимается производством мяса и мясных полуфабрикатов.

Компания «Тавр-Плюс» основана в мае 2008 года на базе Артемовского мясокомбината (Донецкая обл.).