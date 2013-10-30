Миндоходов в ноябре представит технологию использования электронной акцизной марки для маркировки алкоголя и табака

Министерство доходов и сборов Украины планирует в ноябре представить технологию использования электронной акцизной марки для маркирования подакцизных товаров, а именно – алкоголя и табака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«В администрировании налогов мы должны делать акценты на современные IT-технологии. И сейчас мы изучаем технологию (использования электронной акцизной марки - УНИАН), чтобы найти оптимальный вариант, отвечающий нашим реалиям», - сказал Клименко.

При этом он уточнил, что электронная марка в любом случае будет использоваться. «Мы говорим, что электронная марка – да, будет. В конце ноября на одной из фабрик мы презентуем эту технологию», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября в Украине были введены новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Марки являются бумажными и имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя - не менее четырех, для сигарет - трех), которые, как ожидается, не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки.

Вместе с тем, в сентябре Миндоходов уже заявляло о возможности введения электронной акцизной марки с января 2014 года с целью пресечения контрабанды подакцизных товаров – включая алкоголь, табачные изделия и даже нефтепродукты.