Урожай овощей в Украине составил 9,3 млн тонн, картофеля – 22 млн тонн

Украина в 2013 году собрала 9,3 млн тонн овощей и 22 млн тонн картофеля, что на 7% и 5,6% соответственно меньше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«В этом году в Украине снова собрали высокий урожай овощей - 9,3 миллиона, а также картофеля – 22 млн тонн. Основными производителями этой продукции остаются личные крестьянские хозяйства», - цитирует пресс-служба главу ведомства Николая Присяжнюка.

По его словам, во избежание потери урожая и для сохранения цен на овощи в осенне-зимний период, в стране необходимо строить новые овощехранилища. В настоящее время мощность по единовременному хранению составляет 1,3 млн тонн для картофеля и 1,02 млн тонн для овощей.

При этом министр отметил, что в ближайшие 2-3 года в мощности по хранению овощей в стране увеличатся на 400 тыс. тонн.

«С понижением температуры начинается сезонный рост цен на картофель и овощи, что связано с особенностями логистики и реализации. Однако можно минимизировать этот скачок цен, развивая овощехранилища. По оценкам областей, в ближайшие 2-3 года в Украине будут построены овощехранилища емкостью более 400 тысяч тонн », - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагрпород прогнозировал, что урожай овощей в Украине в 2013 году составит 10,4 млн тонн, картофеля – 23 млн тонн.

В сентябре премьер-министр Николая Азаров заявил, что через 2-3 года будут в стране введены в эксплуатацию овоще- и фруктохранилища мощностью 640 тысяч тонн.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году производство картофеля в Украине по сравнению с 2011 годом сократилось на 4,1% - до 23,3 млн тонн, а объем производства овощей открытого и закрытого грунта вырос на 1,9% - до 10 млн тонн.