Россельхознадзор усиленно контролирует продукцию Ивано-Франковского мясокомбината

Россельхознадзор с 14 ноября 2013 года вводит режим усиленного лабораторного контроля для Ивано-Фраковского мясокомбината в связи с выявлением вредных веществ в продукции предприятия.

Согласно сообщению ведомства, в ходе лабораторных исследований в охлажденной говядине компании было зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

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Справка УНИАН. Ивано-Франковский мясокомбинат основан в 1994 году. Компания занимается производством мяса и субпродуктов, а также их реализацией. Более 97% акций предприятия принадлежат «Корсар ЛТД».