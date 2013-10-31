Миру грозит дефицит вина - Morgan Stanley

Миру грозит дефицит вина, спрос на этот напиток уже превышает предложение, предупреждает американская финансовая корпорация Morgan Stanley.

За прошлый год спрос на вино превысил предложение на 300 млн ящиков, что является самым высоким показателем за 40 лет наблюдений, говорится в исследовании.

Производство вина в 2012 г. также опустилось до самого низкого уровня за 40 лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на ВВС.

Уровень производства вина продолжает падать с момента своего пика в 2004 г., когда предложение превысило спрос на 600 млн ящиков.

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