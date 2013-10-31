Роспотребнадзор заявляет о готовности к диалогу о Roshen

Москва. Роспотребнадзор заявляет о готовности к диалогу относительно продукции Roshen в рамках действующих в России требований по качеству и безопасности кондитерской продукции, несмотря на заявление Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Реакция Минагропрода Украины убеждает службу в ранее высказанных опасениях в нежелании конструктивного диалога. Несмотря на это, Роспотребнадзор в очередной раз подтверждает свою позицию о готовности вести конструктивный диалог в рамках действующих в Российской Федерации требований по качеству и безопасности кондитерской продукции», - говорится в сообщении.

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Как заявили в Роспотребнадзоре, по результатам инспекции выявлено, что кондитерская продукция фабрик Roshen изготавливается на основании отмененных в Российской Федерации нормативных документов, не соответствующих современным требованиям по показателям микробиологической безопасности и качества продукции.

Кроме того, обеспечение кондитерских фабрик молочным сырьем осуществляется с молокоперерабатывающих предприятий Винницкой области, не допущенных к поставкам в Российскую Федерацию, а производственный контроль сырья и готовой продукции на фабриках Roshen не обеспечивает гарантии их качества и безопасности.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 октября, пресс-служба Минагропрода заявила, что вывод Роспотребнадзора по результатам проведения проверки украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, в котором ведомство заявляет о несоответствии продукции компании санитарным нормам Российской Федерации, безоснователен и содержит неправдивую информацию.

«Заявление Роспотребнадзора по итогам проверки украинских фабрик корпорации «Рошен» содержит откровенно ложную информацию, а ее тональность не соответствует духу украинского-российского сотрудничества», - сказано в сообщении.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации Roshen 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода.

Ранее, 29 июля, Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию. В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.