«Мироновский хлебопродукт» начал поставки курятины в Евросоюз

Крупнейший в Украине производитель курятины агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) осуществил первую поставку мяса курицы на рынок ЕС в объеме порядка 60 тонн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе Международной конференции по вопросам реформирования системы безопасности пищевой промышленности в Украине сообщил заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский.

«Вчера была первая поставка. Поставил «Мироновский хлебопродукт». Это не тайна. Точный объем неизвестен, но где-то около трех машин, которые уже прошли через территорию Польши», - сказал Башинский, уточнив, что одна машина – это порядка 20 тонн продукции. «Значит, это 60 тонн уже зашло на территорию ЕС», - отметил чиновник.

При этом он уточнил, что страна назначения продукции - Франция.

Как сообщал УНИАН, разрешение на экспорт продукции птицеводства в страны ЕС Украина получила 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

При этом право на поставку своей продукции в ЕС получили три предприятия агрохолдинга «МХП»: Мироновская птицефабрика (охлажденная и замороженная курятина), Снятинская птицефабрика (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко» (готовые мясные продукты).

В августе министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отмечал, что объем экспорта украинской курятины в страны Европейского Союза до конца 2013 года составит минимум 50-70 тыс. тонн, однако этот показатель может вырасти в разы после формирования Зоны свободной торговли Украины с ЕС.

При этом в «Союзе птицеводов Украины» ожидали, что поставки украинской курятины на рынок ЕС могут начаться в ноябре.