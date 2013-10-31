Украина инициирует обсуждение в ВТО вопроса поставок Roshen в Россию

Киев инициирует обсуждение вопроса об ограничениях поставок украинских кондитерских изделий в Российскую Федерацию во Всемирной организации торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, в среду, 30 октября, в ходе заседания Комитета ВТО по техническим барьерам в торговле (ТБТ) в Женеве, представителем Минэкономразвития был поднят вопрос запрета Российской Федерацией импорта определенных кондитерских изделий из Украины.

“Украина отметила непрозрачность принятия мер, их неоправданность и дискриминационный характер, напомнила экспертам РФ об обязательстве предоставить ответы и официальные разъяснения Украине с обоснованием мер согласно нормам ВТО. Украина призвала РФ немедленно отменить запрет на импорт, поскольку такие меры не могут быть обоснованы положениями Соглашения ТБТ и обязательствами, взятыми при вступлении РФ в ВТО”, - отмечается в сообщении.

Вопрос запрета РФ импорта украинской кондитерской продукции, отмечают в Минэкономразвития, также поднимался во время заседания комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам 16-18 октября, где представителем Украины также было сделана соответствующее заявление о неприемлемости запретов в торговле РФ.

«Украина оставляет за собой право вернуться к рассмотрению данного вопроса во всех соответствующих органах ВТО», - цитирует пресс-служба министерства заместителя директора департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Минэкономразвития Светлану Зайцеву.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации Roshen 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.