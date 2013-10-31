«Мироновский хлебопродукт» опровергает информацию о поставке курятины во Францию

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) назвал неточной информацию Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы о поставке компанией 60 т курятины во Францию, уточнив, что на сегодняшний день холдинг экспортировал только 18,5 т этой продукции в Нидерланды.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ компании Анастасия Соботюк.

«Вчера (30 октября – УНИАН) машина с 18,5 т курятины была отправлена в Нидерланды», - сказала Соботюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Госветфитослужбы Украины Виталий Башинский сообщил, что МХП осуществил первую поставку мяса курицы на рынок ЕС, а именно во Францию, в объеме порядка 60 тонн.

Разрешение на экспорт продукции птицеводства в страны ЕС Украина получила 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

При этом право на поставку своей продукции в ЕС получили три предприятия агрохолдинга «МХП»: Мироновская птицефабрика (охлажденная и замороженная курятина), Снятинская птицефабрика (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко» (готовые мясные продукты).

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП за 9 месяцев т.г. поставил на внешние рынки 84,8 тыс. тонн курятины, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.