Минсельхоз США понизил прогноз урожая зерна в России

Зарубежная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США понизила прогноз урожая зерна в России на этот сельхозгод с 90 до 88,5 миллиона тонн, экспорта - с 22 до 20 миллионов тонн, сообщает Прайм со ссылкой на материалы организации.

Оценка по производству зерна ухудшена в связи с дождливой погодой в начале осени в Европейской части России, а также из-за дождей и холодной погоды во время уборочной кампании в Сибири. Уровень рефакции (доля неиспользованных отходов после сушки и очистки собранного зерна) из-за влаги оценивается в 6-7%.

Однако прогнозируемый уровень урожая все равно на 25% выше валового сбора в засушливом 2012 году и на два миллиона тонн больше среднегодового показателя за последние пять лет.

В том числе оценка по производству пшеницы снижена на 1,5 миллиона тонн, до 51,5 миллиона тонн, по ячменю - на 0,8 миллиона, до 15,2 миллиона тонн. При этом улучшен на 0,7 миллиона тонн прогноз по сбору кукурузы – до 9,7 миллиона тонн.

Прогноз по экспорту российской пшеницы снижен на 1 миллион тонн, до 15 миллионов тонн, ячменя – на 0,5 миллиона тонн, до 2,5 миллиона тонн. По кукурузе оценка сохранена на уровне 2 миллионов тонн. Экспорт прочих зерновых и зернобобовых культур ожидается в пределах 0,5 миллиона тонн.

В июле-сентябре, то есть за первые три месяца текущего сезона, РФ экспортировала 9 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, включая 7,46 миллиона тонн пшеницы, 1,22 миллиона тонн ячменя, 170 тысяч тонн кукурузы. В том числе РФ поставила на мировой рынок 40 тысяч тонн муки (в зерновом эквиваленте). Прогноз Минсельхоза России по урожаю – 90 миллионов тонн, по экспорту – 18-20 миллионов тонн.