Власти Мексики борются с ожирением налогом на фаст-фуд

Мексиканский конгресс обложил дополнительными налогами производителей пищевых полуфабрикатов и безалкогольных напитков. Законодатели рассчитывают таким образом повысить доходы бюджета и решить проблему ожирения и диабета, от которых страдает значительная часть взрослого населения Мексики, сообщает Русская служба Би-би-си.

В настоящее время по показателю избыточного веса среди взрослого населения Мексика обогнала США.

Введение новых сборов за производство фаст-фуда и сладких напитков является частью налоговой реформы, предложенной президентом Энрике Пенья Ньето. Программа реформ предусматривает также рост налогов на прибыль высокооплачиваемых работников.

Критики говорят, что повышение налогов может замедлить и без того вялый рост мексиканской экономики.

Для вступления в силу под законопроектом должен поставить подпись президент.