Депутат предлагает продлить мораторий на продажу сельхозземель до 2030 года

Народный депутат Николай Рудьковский предлагает Верховной Раде продлить мораторий на торговлю землями сельскохозяйственного назначения до 1 января 2030 года с 1 января 2016 года, определенного действующим законодательством.

Согласно пояснительной записке к внесенному им законопроекту «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно продолжения моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения)» (№3520, зарегистрирован 31 октября), необходимость продления моратория обусловлена отсутствием надлежащей законодательной базы для открытия рынка земли.

При этом депутат указывает на то, что правительственный законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который по указу Президента, должен был быть зарегистрирован в Верховной Раде еще в июне текущего года, не внесен в парламент до сих пор.

Кроме того, Рудьковский считает, что население, а особенно собственники паев, не поддерживает идею открытия рынка земли, что подтверждается рядом социологических исследований.

Среди других причин, по которым запрет на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения необходимо продлить на 14 лет, депутат называет незавершенность инвентаризации таких земель, высокий уровень безработицы в сельской местности, длительный экономический кризис, а также низкую осведомленность населения в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, с 20 декабря 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Государственное агентство земельных ресурсов 5 апреля опубликовало свой вариант проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который устанавливает правила, по которым должен работать рынок земли. Доработанная версия законопроекта была представлена 5 июля т.г.

Среди прочего, документ предполагает первостепенное право покупки и продажи земель для государства и Государственного земельного банка, и не допускает покупку земель юридическими лицами, а также иностранцами.