Госзембанку могут разрешить приобретать сельхоземли до снятия моратория

Народный депутат Владислав Лукьянов (фракция Партии регионов) предлагает Верховной Раде разрешить Государственному земельному банку приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения до снятия моратория на их оборот, который, согласно действующему законодательству, продлится до 1 января 2016 года.

Согласно внесенному им законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности» (№3523, зарегистрирован 31 октября), Госзембанку предлагается предоставить право получения государственных земель сельхозназначения в неограниченном количестве для формирования уставного капитала банка.

Законопроект также предполагает возможность передачи государственных земель, находящихся в аренде граждан или юридических лиц, в капитал земельного банка без прекращения права их аренды на эти участки. Стоимость сельхозземель, находящихся в государственной собственности, для Госзембанка до снятия моратория предлагается определять на основании нормативной денежной оценки этих земель.

При этом законодательная инициатива Лукьянова не предусматривает передачи в уставный капитал банка земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, находящихся в постоянном пользовании государственных предприятий, учреждений и организаций.

Согласно пояснительной записке к документу, внесение предложенных изменений в законодательство обеспечит реализацию экономических и социальных реформ на селе.

«Принятие законопроекта будет способствовать более эффективной реализации государством программ экономического и социального развития в сельской местности, обеспечению прав собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, в том числе предоставленных для ведения товарного сельскохозяйственного производства», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, правление Госзембанка ожидало, что государственные земли сельскохозяйственного назначения поступят в управление организации в октябре текущего года. Однако необходимые для этого изменения в законодательство пока еще внесены не были. Вместе с тем, аграрные ассоциации выступили против передачи банку 10,4 млн га государственных сельхозземель, заявив, что таким образом будет создана государственная монополия.

В конце октября Госзембанк сообщил, что рассматривает заявки на выдачу первых кредитов на пополнение оборотных средств от 3 аграрных предприятий на сумму около 2 млн грн и срок до 3 лет каждый.

Справка УНИАН. Кабмин своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава.

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