Украина уже собрала 52,4 млн тонн зерновых с 89% площадей

Украинские аграрии к 1 ноября собрали 52,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 14,1 млн га (89% площадей), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране к указанной дате составила 37,2 ц/га против 30,1 ц/га на 1 ноября 2012 года.

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Кукуруза убрана на площади 3,18 млн га, намолочено 18,96 млн тонн при урожайности 59,6 ц/га (в 2012 г. – 43,4 ц/га). Уборка риса проведена на площади 20 тыс. га, собрано 125 тыс. тонн при урожайности 63 ц/га (66,8 ц/га).

Кроме того, уборка подсолнечника проведена на 4,65 млн га, намолочено 9,7 млн тонн при урожайности 20,9 ц/га (16,4 ц/га). Соя обмолочена на площади 1,18 млн га, собрано 2,4 млн тонн при урожайности 20,1 ц/га (16,3 ц/га).

Кроме того, в Минагропроде сообщили, что сахарная свекла выкопана на 249 тыс. га, накопано 9,8 млн тонн при урожайности 395 ц/га (377 ц/га). На сахарные заводы вывезено 8,2 млн тонн свеклы.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн - на ячмень.

Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.