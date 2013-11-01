Украина засеяла озимыми зерновыми уже 93% площадей

Украинские аграрии к 1 ноября засеяли озимыми зерновыми культурами 7,59 млн га, или 93% от прогноза, что на 4,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в частности, сев озимой пшеницы и тритикале проведен на площади 6,23 млн га (93% от прогноза), ржи – 0,24 млн га (82%), озимого ячменя – 1,12 млн га (95%).

По данным министерства, к 1 ноября обработано 12,2 млн га пашни, или 87% от прогноза, в том числе глубокая вспашка проведена на площади 878 тыс. га (99,5% от прогноза).

Как сообщал УНИАН, из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась посевная кампания, что может привести к недосеву и снижению урожайности озимых.

По словам главы Минагропрода Николая Присяжнюка, недосев озимых может составить 400-500 тыс. га.

Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.